La spiaggia di Paestum si trasforma in un metaverso all’aria aperta, ecco l’evento di arte digitale

È in programma dal 30 settembre al 2 ottobre «Spiàggiati- Contemporary art exhibition Paestum» presto Rosmarino (Via Laura Mare) dalle 18:30 alle ore 00:30.

Spiaggiàti Paestum, appuntamento dal 30 settembre al 2 ottobre

L’evento trasformerà la spiaggia di Paestum in un metaverso all’aria aperta, un hub innovativo in cui cinque artisti digitali esporranno su appositi ledwall le proprie opere: Bill Viola con A Phrase from «Chris» che include l’installazione Ocean Without a Shore realizzata per la 52esima Biennale del Cinema di Venezia.

E ancora, Ryoichi Kurokawa con «syn_mod.1», opera che offre allo spettatore istantanee nell’infinito con un impulso sonoro sconvolgente; ancora Francesca Fini con Vanitas 2- Natura moprta, dipinto del ‘600 di Abraham Mignon che prende vita grazie alla magia digitale del c.d. taglio- animazione fuori. Chen Rsan con Joss; Universal Everything con Tetrachromia 4.

Fiore all’occhiello dell’evento Mr Nettuno di Marco Lodola che proporrà un omaggio al dio greco Poseidon, divinità protettrice della Città di Paestum.

Le finalità dell’evento

Ci sarà, inoltre, spazio alla musica attraverso un sound per una digital art contestualizzata in spiaggia con artisti eccezionali come Gigi Squillante, Stilex che si esibirà tra musica jazz ed elettronica capace di ricreare paesaggi sonori attraverso cui gli spettatori potranno immergersi verso l’immaginazione e Gianluca Pretella giovane compositore pugliese tra i musicisti più dotati qualitativamente a livello internazionale.

L’ingresso all’evento è gratuito; tutti coloro interessati, potranno usufruire anche del servizio ristorazione, previa prenotazione, con un «menù ancestrale» dello chef stellato Christian Torsiello che proporrà, per l’occasione, tecniche di cottura ancestrali, a zero impatto energetico.

Le finalità dell’evento sono da ricercarsi nella voglia di ribaltare completamente il concetto di virtuale portando l’arte a diretto contatto con le persone. Si chiama, nello specifico, «crypto art» e riguarda speciali opere digitali.