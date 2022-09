Vallo della Lucania, la cultura come punto di riferimento nella prima edizione di “Volumi, spazio ai libri”

A Vallo della Lucania andrà in scena la prima edizione di “Volumi, spazio ai libri” la manifestazione organizzata dalla Proloco Gelbison che si si svolgerà nei giorni 29, 30 settembre e il 1° ottobre 2022 presso il Palazzo della Cultura, ex Convento dei Domenicani, sito in Via Enrico Nicodemo.

Essa sarà realizzata con la predisposizione delle postazioni, per l’esposizione e la vendita dei libri di diverse case editrici che hanno aderito al progetto. Mentre, nel pomeriggio, nel chiostro avranno luogo, gli incontri con diversi autori per la presentazione dei lori volumi.

Il tema della 1° edizione di Volumi, spazio ai libri a Vallo della Lucania

Il tema di questa prima edizione è: “La cultura quale antidoto contro le mafie” – In ricordo delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio trent’anni dopo. – Per non dimenticare gli omicidi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, degli agenti di scorta e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la lotta contro le mafie. Per tale motivo, le mattinate saranno dedicate agli studenti dei vari istituti scolastici presenti a Vallo della Lucania che avranno modo di incontrare alcuni autori e magistrati che si sono occupati di tale argomento. Durante l’inaugurazione, poi, sarà in video collegamento Maria Falcone.

Il commento degli organizzatori

«Spinti dalla consapevolezza che la crescita di un territorio non può prescindere dalla formazione intellettuale e morale degli individui che lo abitano, all’interno della “Sagra del Libro – Iniziative Editoriali”, la Pro Loco Gelbison ha ideato questo progetto intitolato “Volumi- Spazio ai Libri” che fa della cultura un punto di riferimento», spiega il Presidente della Proloco Gelbison Antonio Pesca.

Ecco gli orari dell’evento: 29/30 settembre – 1° ottobre 2022

mattina : 10.00/13.00

sera: 16.00/19.00