Meteo Cilento: arriva l’autunno. Ecco le previsioni per il weekend

Arriva il weekend, ma come sarà il meteo nel Cilento? Chi sperava di poter trascorrere ancora qualche ora di relax in spiaggia resterà deluso poiché le correnti settentrionali che da circa 48 ore interessano la Campania stanno portando ad un calo delle temperature.

Meteo Cilento: arriva l’autunno

L’autunno che si apre ufficialmente oggi, farà quindi il suo esordio in grande stile. Ma come sarà il meteo nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni? Temperature in calo a parte, le previsioni ci dicono che sul nostro territorio il tempo sarà perlopiù stabile. Pioggia, invece, nell’area nord della Campania.

Le previsioni

Venerdì 23 settembre il meteo sul Cilento prevede un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature non avranno particolare variazioni con valori minimi al di sotto della media stagionale. Venti deboli e mare poco mosso.

Sabato 24 settembre si registrerà un aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni. Le temperature nel pomeriggio prevedono un lieve aumento. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 25 settembre, il tempo sarà in peggioramento con un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni in particolare nel pomeriggio e la sera. Temperature in aumento nei valori minimi mentre in diminuzione le massime. Venti tra moderati e forti. Mare molto mosso o agitato.