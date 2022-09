Giuseppe Piano festeggia cento anni: festa a Capaccio

Cilento sempre più terra di centenari. L’ultimo compleanno secolare è stato festeggiato a Capaccio Paestum. Oggi, infatti, ha spento le cento candeline Giueseppe Piano. Il nonnino cilentano ha avuto anche la visita del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che ha voluto omaggiarlo a nome dell’amministrazione comunale per questo importante traguardo.

Festa a Capaccio per Giuseppe Piano

A fare festa per i cento anni di Giuseppe Piano anche amici e familiari.

Secondo i dati Istat nel Comune di Capaccio Paestum sono 9 i centenari all’1 gennaio 2022, 6 femmine e tre maschi a cui si aggiunge oggi Giuseppe Piano.

I centenari del Cilento

Nel Cilento vive il più alto numero di centenari italiani. Lo conferma un censimento del 2019 che ne ha contati almeno 300 su una popolazione residente che non supera i 90.000 abitanti. Importante è anche il dato sull’età media che è di 92 anni per le donne e di 85 per gli uomini. In Italia, invece si ha un’aspettativa di vita media rispettivamente, di 85 e di 80.

Questi numeri hanno indotto ad effettuare delle ricerche sulla longevità dei cilentani come nonno Giuseppe Piano, per scoprire il loro elisir di lunga vita. Uno degli elementi che certamente influisce è una dieta sana che ha accompagnato i centenari del territorio per gran parte della loro esistenza.