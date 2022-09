Una recensione completa di Honor X8 5G

Honor X8 è il primo dispositivo dell’azienda chiaramente focalizzato sul mercato globale. Honor ha adottato una strategia simile a quella adottata da altri marchi, rebranding l’Honor X30i esistente all’Honor X8 e lanciandolo nel mercato globale.

Perché hai bisogno di un Honor X8 5g?

Quando si tratta di smartphone, è facile capire perché qualcuno vorrebbe un nuovo dispositivo come l’Honor X8 5G. Questo dispositivo Android 11 funziona sul sistema operativo Magic UI 4.2 e ha un display LCD TFT da 6,5 pollici. Dispone inoltre di uno scanner di impronte digitali per una maggiore sicurezza. Questo smartphone è anche un dispositivo dual-SIM, il che significa che è possibile utilizzare due schede SIM contemporaneamente.

Altre caratteristiche degne di nota includono un display FullView con una frequenza di aggiornamento adattiva di 90 Hz. Inoltre, l’Honor X8 5G ha fotocamere eleganti sul retro e una cornice sottile da 1,1 mm attorno allo schermo. Tutte queste caratteristiche rendono l’Honor X8 5G un dispositivo mobile avvincente che può renderti un cliente felice.

L’Honor X8 5G esegue Android su un chipset Qualcomm Snapdragon 480+ 8 nm. Ha una CPU Octa-core e una GPU Adreno 619. Supporta reti 2G, 3G, 4G e 5G. La durata della batteria dell’Honor X8 è ottima e ha capacità di ricarica rapida fino a 22,5 Watt.

La ricarica rapida è un altro punto culminante, rendendolo un’opzione attraente per coloro che hanno bisogno di caricare rapidamente il proprio telefono. Questo smartphone supporta la tecnologia di ricarica rapida e può caricare un dispositivo fino al 50% più velocemente rispetto ai suoi concorrenti. Questo lo rende un’ottima scelta se sei costantemente in movimento e hai bisogno di accedere ai tuoi dati ad alta velocità.

La chiave del successo: Honor X8 5g

Il dispositivo di punta dell’azienda, l’Honor X8 5G, è uno dei dispositivi più popolari disponibili per il mercato degli smartphone a basso budget. Il X8 5G è in grado di fornire trasferimenti di dati veloci e affidabili. Mentre viene fornito con grandi caratteristiche e prestazioni, alcuni utenti potrebbero voler trasferire i dati da un altro telefono, che è dove Mobile Transfer entra in gioco.

Il honor x8 5g argento ha un design elegante e un corpo ultra-sottile. Misura 163,7 x 75,1 x 8,7 mm. Ha anche un cassetto per schede microSD e una presa mini-jack da 3,5 mm.

Honor X8 5G funziona su Android 11 con i servizi mobili di Google. Il telefono è disponibile nei colori argento titanio, nero mezzanotte e blu oceano. Dispone inoltre di tecnologia NFC integrata per pagamenti contactless tramite app mobili.

Honor X8 5g impatti positivi nella vita

L’Honor X8 5G è un aggiornamento dell’Honor X8 4G. Offre un’esperienza utente di alta qualità a un prezzo basso. La sua fotocamera selfie da 8 megapixel è alloggiata in una tacca di visualizzazione e il pannello posteriore ospita un’unità tripla fotocamera con una fotocamera principale da 48 megapixel, uno snapper macro da 2 megapixel e un’unità di rilevamento della profondità.

HONOR ha collaborato con Qualcomm, l’innovatore leader mondiale nella tecnologia wireless. Questa partnership aiuta a creare telecamere di livello professionale, dispositivi di gioco e soluzioni di connettività. Questa partnership consente a HONOR di continuare a innovare l’esperienza dello smartphone. HONOR è orgogliosa di far parte dell’ecosistema mobile globale.