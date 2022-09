Us Poseidon, si dividono le strade con Ivan Solimeno

Novità in casa Us Poseidon, club inserito nel girone D di Promozione campana. I pestani, infatti, nelle ore scorse hanno reso noto di aver deciso per il cambio di tecnico dell’undici presieduto da Antonio Mondelli e dal vice Ettore D’Alessio.

Us Poseidon: salutato Ivan Solimeno, squadra affidata a Luca Di Mieri

Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Sapri e lo scivolone interno, di misura, contro l’Atletico Faiano nella seconda giornata la società, cara al Direttore Sportivo Alessandro Finelli e al Direttore Generale Vincenzo Di Filippo, hanno scelto di affidare la squadra al tecnico Luca Di Mieri.

Il nuovo allenatore dei pestani, con esperienze in panchina nei campionati di Eccellenza e Promozione, ha dalla sua un trascorso da giocatore proprio nella Poseidon e inizierà la sua avventura con la trasferta sul campo della Sanseverinese del terzo turno di Promozione.

Lo stesso club ha ufficializzato di aver affidato la prima squadra a Di Mieri dopo aver Interrotto il rapporto con Ivan Solimeno, ex trainer nel settore giovanile e della Polisportiva Santa Maria e con trascorsi importanti nei maggiori tornei dilettantistici regionali.

La separazione non sarebbe dovuta però ai risultati ottenuti ma a delle divergenze con la società in merito alle modalità contrattuali.