La città di Vallo della Lucania all’Udienza generale con Papa Francesco

Cresce l’attesa tra i fedeli di Vallo della Lucania in vista dell’Udienza generale di Papa Francesco. La città di Vallo della Lucania, infatti, parteciperà all’Udienza presso la Sala Nervi il giorno 26 ottobre con ingresso alle 8:30.

Fedeli di Vallo della Lucania a Roma dal Papa, ecco il programma e come partecipare

Alle ore 01:30 è prevista la partenza dalla fermata dell’autobus nei pressi del Liceo Scientifico «Leonardo Da Vinci», arrivo nella Capitale alle 07:30 e subito dopo l’ingresso in Sala Nervi.

Al termine dell’incontro con il Santo Padre, è prevista una visita alla Basilica di San Pietro, successivamente pranzo al ristorante. Il rientro è in programma in serata.

Per partecipare all’Udienza, la quota di partecipazione è di € 70,00 che comprende il trasporto A/R con accompagnatore, guida, pranzo in ristorante (bevande incluse) e assicurazione individuale.

I cittadini che vogliono partecipare (massimo 100 persone) possono aderire contattando i numeri 3470859754/8786394, entro sabato 15 ottobre 2022.

Come si svolge l’Udienza Generale con il Papa

Migliaia di pellegrini provenienti da tutto il Mondo, si riuniscono ogni mercoledì per assistere all’Udienza di Papa Francesco; l’Udienza non è una messa, ma un momento di condivisione riservato solo per i pellegrini e i visitatori che avranno l’opportunità di ascoltare le parole del Papa da vicino.

L’Udienza papale, generalmente, dura 90 minuti e al termine, il Santo Padre, torna in Piazza per impartire la sua benedizione ai presenti.