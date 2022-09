Casaletto Spartano protagonista su Tv2000

Il suggestivo borgo di Casaletto Spartano approda su Tv2000. Le telecamere della tv nazionale controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana sono giunte nel Cilento per registrare delle immagini che saranno trasmesse nella trasmissione Borghi d’Italia.

Casaletto Spartano su Tv2000: la trasmissione

Il programma propone un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata protagonisti il borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato. Quel che definisce, insomma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani.

Borghi d’Italia, giunto alla quattordicesima stagione, nasce con questa ambizione: raccontare luoghi e persone depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Il programma, condotto da Mario Placidini, va in onda sabato e domenica alle 12.15.

Borghi d’Italia nel Cilento

Di Casaletto Spartano verranno mostrate le straordinarie bellezze naturalistiche, come le Cascate Capelli di Venere, il borgo e il Santuario. Un’importante veicolo di promozione per il comune cilentano che proprio grazie alle sue bellezze, in particolare naturalistiche, è meta ogni anno di tantissimi vacanzieri.

Il luogo maggiormente rappresentativo di Casaletto, è senz’altro “Il Capello”. La località prende il nome dalla cascata “Capelli di Venere”. In prossimità del corso d’acqua si trova anche un mulino ben conservato e un vecchio rudere denominato “Sorgitore”, che consente la deviazione delle acque provenienti dalla sorgente che ha origine presso la località Melette, in modo che una parte delle acque alimentino il mulino e la restante parte vada a finire nel fiume.

Il Capello presenta anche tutta una serie di percorsi interni che consentono di visitare vari luoghi panoramici che il corso d’acqua crea lungo il suo tragitto. Tv2000 mostrerà anche le straordinarie immagini di questo luogo di Casaletto Spartano, uno dei più apprezzati del Cilento.