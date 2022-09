Paestum, si vola! Torna il Festival delle mongolfiere

Attesa per il ritorno del Festival delle Mongolfiere a Paestum. Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza Covid-19, torna l’appuntamento che permette di volare e godere di scenari straordinari a bordo di coloratissime mongolfiere.

Appuntamento con il Festival delle mongolfiere dal 24 settembre al 2 ottobre a Paestum

Il Festival è in programma dal 24 settembre al 2 ottobre in una splendida cornice, quella del Parco Archeologico con i maestosi Templi greco- romani.

Prendere parte al Festival e volare a bordo di una mongolfiera, sarà un’esperienza spettacolare e suggestiva per ammirare dall’alto un panorama mozzafiato.

Spiagge, mare cristallino, bellezze paesaggistiche e naturalistiche uniche nel suo genere, per un territorio vasto che vanta secoli di storia.

Protagoniste assolute del Festival, le mongolfiere, ma a fare da corollario ci saranno aquiloni, artisti di strada, gonfiabili per bambini e una immensa area verde.

La partenza è in programma alle 16:30, nei giorni infrasettimanali, per dare la possibilità ai viaggiatori di godere di uno spettacolo bellissimo godendo di un tramonto d’oro.

Nei giorni festivi, invece, sarà possibile partire sia alle 16:30 che alle 07:30 del mattino per ammirare l’alba sul mare con Paestum sullo sfondo.

Il volo durerà dai 30 ai 60 minuti a secondo del volo che si decide di effettuare. Il volo libero è quello che ha una durata maggiore poiché vola ad un’altezza maggiore. Con il volo frenato sarà possibile ammirare da vicino le rovine dei templi.

Sarà un’esperienza da ricordare per sempre, un’occasione da non perdere per sentirsi liberi di volare almeno una volta nella vita, alzandosi in volo sarà possibile godere di scenari straordinari come Paestum, Porta Sirena, Porta Marina, gli appennini e la costa.

Per info contattare il sito www.paestumballoon.it