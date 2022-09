L’estate esce di scena, in arrivo clima autunnale

L’estate si appresta ad abbandonare definitivamente la scena. Dopo il colpo di coda dell’alta pressione africana dal Nord Europa è in arrivo una massa d’aria decisamente più fredda che darà origine ad un peggioramento del tempo con temperature più autunnali. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo instabile con rovesci sparsi specie nella prima parte del giorno. Temperature in calo e venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

DOMENICA: condizioni di tempo prevalentemente poco nuvoloso. Temperature in calo e al di sotto della media del periodo. Clima più fresco.