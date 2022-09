Isola pedonale off limits ai veicoli a servizio di disabili: è polemica

Un’isola pedonale in piazza San Nicola. È l’iniziativa del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che ha così deciso di garantire più sicurezza nell’area di Montano Capoluogo. Fin qui nulla di strano ma sono i divieti contenuti nel provvedimento a far discutere.

Isola pedonale off limits ai disabili: il provvedimento

Nell’isola pedonale, infatti, potranno circolare i veicoli a braccia, i velocipedi (solo con il veicolo a mano), i veicoli diretti ad autorimessa. Vietato, invece, l’accesso ai veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati a velocipedi, nonché degli stessi velocipedi se non condotti a mano. Vietato usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura che possano creare pericoli.

Tra i mezzi vietati anche quelli al servizio di persone con limitate ed impedite capacità motorie. È quest’ultimo divieto ad aver innescato polemiche. Christian Durso, giovane originario del Cilento che da tempo si batte per la difesa dei diritti delle persone con disabilità ha chiesto chiarimenti.

Le polemiche

«Chiedo come l’amministrazione crede di poter garantire il godimento della piazza in oggetto alle persone con disabilità? A presiedere che la strada che porta alla piazza è carrozzabile e non pedonale, va considerato anche che la piazza è situata in un punto sopraelevato, che per arrivarci c’è una strada ripida e non idonea al transito di sedie a rotelle a differenza della conformità della pizza che è sostanzialmente pianeggiante. L’unico modo idoneo e sicuro è arrivare sulla piazza con un veicolo a servizio della persona con disabilità», osserva Durso.

«Piazza San Nicola nel comune di Montano Antilia è un luogo ove si trovano esercizi commerciali come bar, fruttivendolo, macelleria ecc…

Importante luogo di ritrovo e raccoglimento che non può in nessun modo essere precluso per le persone con disabilità», sottolinea il giovane che ha ricordato come un’area pubblica debba essere accessibile a tutti.