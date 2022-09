In carcere per omicidio, usura ed esorsione: maxi sequestro di beni

Sequestro di beni immobili per oltre 2 milioni di euro riconducibili a Carlo Montella, detenuto per l’espiazione di numerose condanne. L’uomo era stato arrestato per i delitti di omicidio pluriaggravato continuato, associazione di stampo camorristico, usura, estorsione ed altri reati.

Sequestro di beni, operazione della Dia

L’operazione è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, su disposizione della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno. Il provvedimento è scaturito da una attività investigativa della Dia di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale dell’uomo e all’individuazione di beni a lui riconducibili.

Ciò ha permesso di valutare «una sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale sua e dei suoi familiari». Di qui, «vista la pericolosità sociale dell’uomo già sancita in seguito a numerose condanne passate in giudicato per gravissimi reati e in relazione all’appartenenza al clan camorristico Tempesta, federato della Nuova Famiglia» è arrivato il sequestro.

Tra i beni interessati diversi immobili siti tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino.