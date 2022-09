Camerota, domani primo appuntamento di «Liber Fest: libri per un pensiero libero»

Al via domani, 17 settembre alle 21:00, il primo appuntamento di «Liber Fest: libri per un pensiero libero» a Camerota. Gli appuntamenti si svolgeranno a cadenza settimanale.

Appuntamento a Camerota con Liber Fest il 17 settembre alle 21:00. Un libro per un pensiero libero. Ecco di cosa si tratta

L’appuntamento si svolgerà nelle sale di Palazzo Santa Maria in compagnia di Loreta Mastolonardo, autrice del romanzo «La ballata di Maria Gemella» che racconta le storie di Rosalia, Livia e Caterina alla ricerca della tanto agognata libertà iniziata in un piccolo paese del Cilento.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione CREA del Mare e il Comune di Camerota; l’obiettivo è quello di veicolare pensieri e suggestioni in grado di aprire nuovi visioni con uno sguardo rivolto ad importanti tematiche di contemporaneità.

Il commento

«Il libro è da sempre veicolo di messaggio, di pensiero, uno strumento di comunicazione»– così fa sapere il vicesindaco Giangaetano Petrillo.

In un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo oggi, dove si mettono in discussione i diritti conquistati con fatica nel corso degli anni, come gli orientamenti sessuali, la libertà di espressione, è fondamentale sensibilizzare i giovani e non solo alla lettura, alla conoscenza alla libera espressione di pensieri ed idee.

Liber Fest vuole proprio infondere il concetto di libertà portando l’interlocutore ad interrogarsi, costantemente, sulla contemporaneità.