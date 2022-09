Autobus partito dal Vallo di Diano coinvolto in un incidente stradale

Partito dal Vallo di Diano e diretto in Svizzera. Un autobus è rimasto coinvolto nella mattinata in un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze.

Incidente per un autobus partito dal Vallo di Diano: i dettagli

Sono 6 le persone rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba e che ha visto coinvolti un mezzo pesante ed un autobus sull’autostrada A1 a Lodi. A bordo dell’autobus partito dal Vallo di Diano e diretto in Svizzera si trovavano circa 25 persone.

Per 6 di loro si è reso necessario il trasporto in ambulanza negli ospedali di Lodi e Melegnano. Per fortuna nessuna è in condizioni preoccupanti. Soltanto uno dei feriti risulta essere in condizioni più serie. I sanitari hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale di Lodi. Anche lui, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il tragitto del viaggio

L’autobus aveva iniziato il suo viaggio dal Vallo di Diano e in particolare da Monte San Giacomo. Era diretto a Schmerikon in Svizzera, a bordo c’erano numerosi componenti della società sportiva Bocciofila Valdianese di Sassano. Gli atleti avrebbero dovuto prendere parte ai festeggiamenti per il trentesimo anno dalla fondazione del Boccia Club San Giacomo. Una brutta avventura che però poteva avere conseguenze ben più serie.