Guasto sulla linea ferroviaria: disagi per chi viaggia in treno

Mattinata di disagi per chi viaggia da Salerno alla Calabria e viceversa. Problemi anche per tanti pendolari in arrivo o in partenza dagli scali del Cilento e dalla Piana del Sele.

Guasto sulla linea e disagi per chi viaggia in treno

Questa mattina, infatti, intorno alle ore 9:43, si è verificato un guasto alla linea tra Diamante e Capo Bonifati. Necessario l’intervento dei tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I problemi, però, si sono protratti per alcune ore. I convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno fatto registrare ritardi fino a 40 minuti, poi aumentati a 60. Soltanto in tarda mattinata le criticità sono state risolte e la situazione ha cominciato lentamente a tornare alla normalità.

Molti passeggeri, in particolare pendolari, hanno però scelto di proseguire con autobus o mezzi privati. Già nei giorni scorsi si erano registrati problemi simili, prontamente risolti dal personale di Rfi.