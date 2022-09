Fuochi pirotecnici e corse notturne ad Agropoli: Pesce sollecita interventi

L’estate volge al termine, le chiassose serate di luglio e agosto sono un ricordo, ma per chi ama la quiete e il riposo non è ancora il momento per un po’ di relax. Da un po’ di tempo, infatti, i cittadini di Agropoli lamentano alcune criticità nel cuore della notte che disturbano il sonno, oltre a creare situazioni di pericolo in strada.

Fuochi e corse nella notte: le segnalazioni dei residenti

È il caso delle corse di auto e moto lungo le vie principali della città. In orario notturno, infatti, chi abita sul lungomare, in via Piave, via De Gasperi, via Pio X o altre arterie cittadine segnala la presenza di giovani che corrono con i propri mezzi, provocando rumori che svegliano chi cerca di dormire e mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità.

Non solo: negli ultimi tempi sembra vi siano motociclette con marmitte alterate o inefficienti che arrecano ulteriore disturbo alla quiete.

Ma questi non sono gli unici problemi denunciati dai cittadini di Agropoli. Capita spesso che nel cuore della notte vengano fatti esplodere fuochi d’artificio in maniera incontrollata.

L’interrogazione del consigliere Pesce

Fin ora le proteste sono rimaste inascoltate dall’amministrazione comunale. Per questo ha deciso di interessarsi al caso il consigliere di opposizione Raffaele Pesce che attraverso una nota ha chiesto interventi al sindaco, mettendo in evidenza, più in generale, la situazione della sicurezza in città, minata pure da furti o altri episodi criminosi, nonché atti vandalici posti in essere da sconsiderate bande giovanili.

Dal consigliere comunale l’invito al primo cittadino a fare la propria parte, sollecitando anche le forze dell’ordine a maggiori controlli del territorio. Chiesta, inoltre, una implementazione dell’impianto di videosorveglianza. Su tali interrogazioni dovrà rispondere il primo cittadino nel prossimo consiglio comunale.