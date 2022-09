Amedeo La Greca: ad Acciaroli una targa per ricordarlo

La comunità di Pollica pronta a ricordare Amedeo La Greca, scrittore ed esperto di storia locale. Nativo di Cannicchio, frazione del comune di Pollica, è scomparso nel maggio del 2019. Il prossimo 17 settembre è prevista una cerimonia di apposizione di una targa commemorativa in suo ricordo, presso la sede del Centro di Promozione Culturale in via Nino Bixio ad Acciaroli. L’iniziativa, promossa dal Comitato Culturale in ricordo di Amedeo La Greca, prenderà il via alle ore 18:00.

Ma chi era Amedeo La Greca?

Era stato docente di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria; Cultore di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Salerno. Un personaggio intellettuale di ampia formazione e veduta. Al suo attivo, in qualità di Presidente del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, un elevato numero di pubblicazioni che supera le trecento unità.

Aveva fondato vari centri culturali, di studi e ricerche ed era Membro del Comitato Scientifico del Laboratorio Ambientale per le Scuole del Territorio Cilentano.

Amedeo La Greca era molto conosciuto e stimato. Era stato Membro della Commissione Cultura del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dal 1997 al 2000 e aveva ottenuto il Premio per la Cultura del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con lui sua scomparsa il territorio ha perduto un personaggio che era motivo di vanto per il Cilento intero, una figura di significativo spessore.