Aiuti a famiglie e imprese in Campania: piano da 400milioni

La Regione Campania ha approvato un piano socio-economico per aiuti famiglie ed imprese. Stanziati 400milioni. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca.

«Due anni fa, in piena pandemia, abbiamo approvato un piano socio-economico del valore di 1 miliardo e 20 milioni di euro. Oggi facciamo la stessa operazione: variamo un piano di aiuti alle famiglie e alle imprese di 400 milioni di euro, il massimo sforzo che possiamo fare in questo momento», ha detto il governatore.

Aiuti a famiglie e imprese della Campania: i dettagli

Gli aiuti per persone e aziende della Campania consistono in un voucher ulteriore alle famiglie per gli asili nido; un contributo, fino a 500 euro, per l’attività sportiva delle ragazze e dei ragazzi; blocco delle bollette dell’acqua (la Regione si fa carico dei costi della depurazione che si sarebbero scaricati sulle famiglie); contributi alle aziende per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili; un contributo del 30% alle aziende per gli aumenti delle bollette superiori a 5mila euro; sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Le altre misure

Il piano socio economico di aiuti per famiglie e imprese della Campania si affianca ad altre misure già in atto. Tra queste il trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni (unica Regione d’Italia); borse di studio per le ragazze e i ragazzi con innalzamento della soglia di reddito Isee; contributo fitti per le abitazioni fino a 1.000 euro per oltre 70.000 famiglie.

Il commento

«Abbiamo fatto come Regione Campania uno sforzo enorme. Ci auguriamo adesso che Governo e Parlamento, avendo più risorse a disposizione, decidano in fretta le ulteriori misure perché le famiglie non ce la fanno più», ha concluso De Luca.