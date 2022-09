AAA… Casal Velino cerca sponsor per eventi

Un avviso per la ricerca di sponsor per gli eventi a Casal Velino. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia. L’obiettivo è quello di organizzare il progetto “Velino Meeting 2022”.

Casal Velino, un avviso per la ricerca di sponsor

Per farlo, però, l’Ente cerca sponsorizzazioni. Possono partecipare imprese (anche individuali), società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi o istituzioni in genere. Non esistono limitazioni se non per le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate dalla normativa.

Spetterà poi all’amministrazione comunale di Casal Velino accettare o meno le proposte di sponsor qualora siano incompatibili con il ruolo e le attività istituzionali del Comune o possano creare pregiudizio o danno alla sua immagine; siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o ordine pubblico; possano generare un conflitto d’interesse tra attività pubblica e privata.

L’iniziativa

Ai privati il Comune di Casal Velino garantirà un ritorno di immagine con la possibilità di veicolare il proprio marchio nelle campagne di comunicazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Le proposte dovranno essere indirizzate al Comune e recapitate entro il prossimo 12 settembre, via Pec o all’ufficio protocollo.

Già in passato il comune di Casal Velino ha adottato iniziative simili per garantire un programma di eventi da realizzare con il contributo di privati.