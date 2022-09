Alessio Manca nuovo comandante della Guardia Costiera di Agropoli

Cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. Arriva il tenente di vascello Alessio Manca. La cerimonia si è tenuta questa mattina nel suggestivo scenario del castello angioino – aragonese di Agropoli.

Alessio Manca guiderà la Guardia Costiera di Agropoli: la cerimonia

Alla presenza di autorità civili e militari, dopo due anni di attività, ha salutato la capitaneria di porto del centro cilentano il comandante Valerio Di Valerio.

Era arrivato in città nel settembre 2020 dalla direzione marittima di Ravenna, prendendo il posto del tenente di vascello Giulio Cimino.

Ora un nuovo incarico nel corpo della Capitaneria di Porto a Gioia Tauro.

Il saluto del comandante

Di Valerio nel suo saluto ha ringraziato il personale dell’ufficio circondariale marittimo, le istituzioni e la famiglia per il supporto ricevuto.

Nel suo biennio ad Agropoli, il tenente di vascello Di Valerio ha portato avanti numerose operazioni finalizzate a garantire la sicurezza in mare ma anche a contrastare le attività illegali.

In particolare ha messo in campo importanti attività volte a tutelare l’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate o a contrastare l’inquinamento con controlli e sequestri effettuati su depuratori fuorilegge presenti nel comprensorio.

La Guardia Costiera, inoltre, si è confermata una valido supporto per la sicurezza in mare, con diversi salvataggi portati a termine lungo la costa, in particolare nel corso della stagione estiva.

L’arrivo di Alessio Manca

Il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Agropoli, Alessio Manca, siciliano, arriva dal Comando Generale di Roma. Ha prestato servizio presso il Centro Nazionale Coordinamento Soccorso Marittimo. Per lui ora un nuovo ruolo di comando.