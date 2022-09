Per l’agropolese Francesco Esposito nuovo prestigioso incarico nell’Arma dei Carabinieri

Nuovo prestigioso riconoscimento per il maggiore Francesco Esposito. L’ufficiale originario di Agropoli da oggi assume un nuovo prestigioso incarico presso il Comando Legione Carabinieri della Puglia, con sede a Bari.

Francesco Esposito: nuovo incarico in Puglia

Un’importante passo nella sua carriera che lo ha visto già assegnato ad altri importanti incarichi. Fino a ieri (7 settembre 2022) Francesco Esposito ha guidato la compagnia dei Carabinieri di Crotone. Nel centro calabro era arrivato nell’ottobre del 2018, in sostituzione del maggiore Claudio Martino.

Il curriculum

Laureato in giurisprudenza (nel suo curriculum anche master di secondo livello a Bari in diritto penale delle imprese), Francesco Esposito aveva frequentato la Scuola Militare della Nunziatella di Napoli. Ha operato con l’11° Battaglione Carabinieri “Puglia”, dove si è occupato di ordine pubblico in occasione di grandi eventi in tutto il territorio nazionale, dagli sbarchi di masse di immigrati a Lampedusa agli scontri in Val di Susa.

Ha successivamente comandato il Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Jesi, in provincia di Ancona, e poi la compagnia carabinieri di Cesenatico.

A Crotone, durante il suo comando, i militari hanno svolto importanti operazioni di contrasto alla criminalità. Dopo quasi quattro anni per lui un nuovo importante passo nella sua carriera nell’arma dei carabinieri.