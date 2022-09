Castellabate: scuole pronte per riapertura in sicurezza

Si lavora alacremente nei comuni per completare gli ultimi interventi di manutenzione in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Ormai le vacanze estive stanno giungendo al termine e dal 13 settembre (già dal 12 le scuole dell’infanzia) gli studenti torneranno in aula.

Castellabate: eseguiti gli interventi di manutenzione delle scuole

A Castellabate l’amministrazione comunale è pronta per il suono della campanella e il rientro a scuola. L’esecutivo ha disposto non soltanto i necessari interventi manutentivi ma anche opere finalizzate a garantire un ritorno tra i banchi in piena sicurezza. A tal proposito sono stati disposti e programmati gli interventi di sanificazione ambientale dei plessi scolastici Comunali.

«Nello specifico Sabato 10 Settembre si darà avvio a queste operazioni presso tutti i plessi presenti sull’intero territorio di Castellabate», fanno sapere da palazzo di città.

Quest’anno il covid sarà un’incognita. I nuovi provvedimenti escludono l’utilizzo della mascherina e prevedono regole meno stringenti anche per l’isolamento in caso di contatti.

Il commento

«Una delle nostre priorità è garantire l’istruzione in piena sicurezza – dice il sindaco di Castellabate Marco Rizzo – Siamo ben consapevoli di quanto per i ragazzi sia importante tornare tra i banchi di scuola in piena sicurezza, in ambienti sottoposti a sanificazione. Pertanto, prima dell’apertura di Martedì 13 Settembre, tutti i plessi scolastici verranno sanificati e i ragazzi potranno riprendere le lezioni in piena sicurezza».