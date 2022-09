Documenti falsi per ottenere finanziamento in banca: arrestato

Arrestato il salernitano Roberto Memoli. L’uomo, 57 anni, è stato trovato in possesso di documenti di identificazione e reddituali falsi (carte di identità, buste paga, dichiarazioni fiscali, certificazioni uniche, etc.).

L’attività della Guardia di Finanza di Salerno, eseguita lo scorso 30 agosto, ha permesso di sorprenderlo in flagranza di reato. Sottoposto a giudizio direttissimo, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Arrestato Roberto Memoli: le accuse

Stando alle accuse i documenti falsi utilizzati da Roberto Memoli servivano per ottenere illecitamente l’emissione di assegni circolari da istituti di credito o anche di accedere indebitamente a finanziamenti di somme di denaro rilevanti.

Questa è soltanto l’ultima attività della Guardia di Finanza posta in essere nel comprensorio salernitano al fine di stanare e mettere fine a comportamenti illeciti in ambito fiscale e non solo. L’impegno delle fiamme gialle è costante sia nel Capoluogo che attraverso le sedi territoriali che stanno ponendo in essere importanti attività di polizia giudiziaria.