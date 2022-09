A Futani torna il Festival Balconica

Dopo due anni di stop torna a Futani Balconica. La manifestazione mette al centro i balconi delle case del paese per costruirvi sotto, intorno e sopra momenti di condivisione dello spazio e del tempo, tra artisti e poeti, abitanti e curiosi, musicisti e attori.

Balconica, il festival che porta la musica, il teatro e la danza sui balconi. Appuntamento il 1° ottobre a Futani

L’appuntamento è fissato per per il 1° ottobre dalle ore 17:00. Futani si animerà con musica, teatro, poesia, danza e installazioni che entreranno nelle case del piccolo centro.

L’idea è quella di mostrare la natura più autentica per comunicare e riformulare sia lo spazio pubblico che quello privato, partendo dalla riflessione su temi sociali, economici e politici che ha prodotto la pandemia.

“L’associazione Balconica anche quest’anno si propone come fonte d’ascolto per sensibilizzare alla cultura e all’arte”– fanno sapere dall’organizzazione.

Il Festival Balconica, nasce nel 2014. Negli anni è cresciuto e si propone con una nuova identità, più forte e in sinergia tra menti e generazioni diverse presentando un programma di varietà e qualità in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le età.

Gli artisti che hanno partecipato nelle edizioni precedenti

Il paese si presenterà come un teatro a cielo aperto, i balconi saranno animati da circa 20 artisti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa. Nel corso delle edizioni, il festival ha ospitato artisti provenienti da tutta Italia come MCC S Punk, Lirico, Alessandro Fiori, Ottone Pesante, Progetto Nichel, In The Loop e Yosh Whale.

Inoltre, Balconica, è completamente plastic free. Tutti i materiali utilizzati sono 100% compostabili.