Sessa Cilento, al Magistrato Marco Gaeta la cittadinanza onoraria

Sabato 10 settembre alle ore 18:00, presso la sala dei convegni del Centro sociale “Aniello Giuliano”, il Comune di Sessa Cilento, retto dal sindaco Gerardo Botti, conferirà la cittadinanza onoraria al Magistrato Marco Gaeta.

A Sessa Cilento il conferimento della cittadinanza onoraria

Il primo cittadino consegnerà, infatti, la pergamena che attesterà tale riconoscimento nel corso di una cerimonia pubblica. Marco Gaeta, appena libero dai tanti impegni che lo portano spesso in giro per l’Italia, non perde mai occasione per ritornare nel Comune di Sessa Cilento.

L’impegno del Magistrato Marco Gaeta per il territorio

Negli anni ha contribuito, attivamente, con le proprie risorse, al mantenimento del decoro e della pulizia di tutte le frazioni del Comune. Grazie all’aiuto del Dott. Gaeta, sono stati ripuliti sentieri e aree naturalistiche.

“Sono stato educato al rispetto della casa e dei luoghi. Tutto quello che faccio è per onorare la memoria di chi mi ha inculcato questi importanti valori”– commentava così, qualche tempo fa, Marco Gaeta.

Valori che porta avanti tutt’oggi, è per questo motivo che il Comune di Sessa Cilento, ha deciso di onorarlo con il conferimento della cittadinanza onoraria, segno dell’amore e del rispetto che il Magistrato nutre per la terra che gli ha donato i natali.

Un particolare ringraziamento per la realizzazione dell’evento, all’Ing. Alessandro Giordano e al Dottore Antonio Migliorino.

Da palazzo di città, inoltre, fanno sapere che per prendere parte alla manifestazione, sarà necessario indossare una mascherina protettiva anti contagio Covid-19.

Alle 19:00 saluto alla delegazione della Famiglia Migliorino

A seguire, alle ore 19:00, sempre nella sala dei convegni “Aniello Giuliano”, ci sarà il saluto alla delegazione della Comunità familiare Migliorino proveniente dagli Stati Uniti D’America e presente, nei giorni 9-10 settembre, nel territorio comunale di Sessa Cilento.