Spettacolare intervento di salvataggio alla baia di Trentova

Provvidenziale intervento di salvataggio presso lo scoglio di Trentova ad Agropoli. Nella tarda mattinata è stato necessario l’intervento di un elicottero per soccorrere un uomo rimasto ferito.

Salvataggio a Trentova: l’episodio

Stando alle prime ricostruzioni il malcapitato si trovava sugli scogli insieme ad alcuni familiari quando all’improvviso è scivolato ed ha battuto violentemente la testa ed ha perso i sensi.

Immediato l’allarme ai sanitari del 118. L’uomo, però, si trovava in riva alla baia, in una zona che l’autombulanza non avrebbe potuto raggiungere.

Così è stato allertato una eliambulanza che sotto gli occhi dei tanti bagnanti presenti, ha avviato le operazioni di salvataggio.

Le operazioni di salvataggio

Un operatore si è calato dal velivolo ed ha assistito, imbracato e recuperato la vittima dell’incidente. Successivamente l’elicottero è atterrato nell’area di Trentova – Tresino e qui il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Stando alle prime ricostruzioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Ha riportato una ferita alla testa ma sarebbero escluse lesioni alla colonna vertebrale. Ulteriori dettagli verranno forniti dagli esami che saranno effettuati in ospedale.

Nonostante la necessità di intervento di un elicottero, partito dall’aeroporto di Pontecagnano, le operazioni di salvataggio avvenute nella baia di Trentova sono state veloci ed hanno consentito di garantire pronta assistenza al ferito.