L’Almanacco del 5 settembre 2022

Almanacco del 5 settembre 2022:

Santi del giorno: San Lorenzo Giustiniani (Vescovo)

Santa Teresa di Calcutta (Religiosa)

San Bertino di Sithiu (Abate)

Etimologia: Berta, il termine germanico “Berchta” indicava in origine un “essere splendente”, “la dea luminosa”, ovvero quella divinità della mitologia nordica sempre circondata da un intenso chiarore. Il nome ebbe larga diffusione nel Medioevo, grazie al culto di diversi santi e sante.

Proverbio del giorno:

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.

Aforisma del giorno:

Fama e ricchezza senza l’intelligenza non sono possessi sicuri. (Democrito)

Accadde Oggi:

1885 – Primo esempio di pompa per benzina: Stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus F. Bowser di Fort Wayne (Indiana) mette a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole, pompa a stantuffo, tubo di gomma e rubinetto. È il primo modello di pompa per la benzina, che Bowser vende a un mercante suo concittadino.

Sei nato oggi? I nati il 5 settembre amano usare la loro mente attiva e sveglia per costruire i più fantasiosi e romantici castelli in aria. Essi sono, in verità, molto esperti nel materializzare tali ideali ma, sfortunatamente, possono illudersi molto sulle possibilità di successo. Soggetti a un eccessivo orgoglio o autocompiacimento, possono perdere il contatto con la realtà e quindi essere afflitti da ogni genere di malessere quando meno se lo aspettano. I nati il 5 settembre possono essere degli amici divertenti e piacevoli. Sebbene posseggano anche un lato serio, divertirsi è importante per loro, e in effetti è come se facessero tutto con una sorta di strizzatina d’occhio.

Celebrità nate in questo giorno:

1946 – Freddie Mercury: Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen.

1941 – Enrico Beruschi: Nato a Milano, lavora da quarant’anni nel mondo dello spettacolo come attore, comico, cabarettista e regista teatrale.

1951 – Michael Keaton: Nato a Coraopolis, in Pennsylvania, è registrato all’anagrafe come Michael John Douglas, di professione attore.

Scomparsi oggi

1997 – Madre Teresa di Calcutta Nata a Skopje, capitale della Macedonia, è stata una religiosa albanese, di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell’India.