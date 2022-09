Cade intonaco, paura alla stazione di Sapri

Attimi di paura presso la stazione ferroviaria di Sapri. Dei pezzi di intonaco si sono staccati da una pensilina rischiando di colpire un giovane in attesa del treno. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì 2 settembre sul marciapiede del secondo e terzo binario.

Cade intonaco da pensilina alla stazione di Sapri: il caso

Quasi 60 centimetri di cornicione sono finiti a terra dov’erano i passeggeri in attesa del treno. Un episodio che soltanto per caso fortuito non ha provocato danni alle persone presenti che hanno segnalato il caso al personale ferroviario e messo in evidenza lo stato in cui versa la stazione.

I lavori di restyling

Rete Ferroviaria Italiana ha già programmato interventi di manutenzione della stazione di Sapri. Lo scorso giugno sono stati completati lavori di rifacimento del sottopasso. Un investimento da un milione di euro che ha portato, oltre al ripristino del sottopasso, anche all’installazione di un ascensore al servizio del primo marciapiede, il suo adeguamento allo standard europeo previsto per i servizi ferroviari e finalizzato ad agevolare l’accesso ai treni, la realizzazione di una nuova illuminazione a led, la riqualificazione delle balaustre e delle rampe di raccordo tra i marciapiedi e una nuova segnaletica di stazione.

I prossimi interventi

In una seconda fase sarà disposta la sostituzione della pavimentazione del secondo marciapiede della stazione di Sapri, una nuova illuminazione a LED, l’innalzamento e adeguamento del terzo marciapiede, ka predisposizione dei vani ascensori a servizio del secondo e terzo marciapiede a il completamento della piena accessibilità di tutta la stazione. Rfi, inoltre, eseguirà il restyling dell’intero fabbricato viaggiatori con il recupero delle pensiline storiche e la riorganizzazione dell’intero spazio antistante la stazione.

L’investimento complessivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana è di 5 milioni di euro per la completa riqualificazione dell’importante scalo.