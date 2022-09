Controlli dei Nas: chiuso panificio. Sanzioni anche nel Cilento

Continuano i controlli dei carabinieri del Nas. Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno negli ultimi giorni ha intensificato i controlli mirati, avviati sin dall’inizio della stagione turistica, a tutela della salute pubblica. Verifiche sono avvenute in varie attività, anche del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

Controlli dei Nas nel Cilento

I Nas avevano già effettuato ispezioni in alcuni locali di Capaccio Paestum comminando varie sanzioni. Ora i controlli sono stati effettuati nei centri limitrofi e non sono mancate multe. In particolare i titolari di un bar e due supermercati sono stati diffidati affinché provvedano a rimuovere lievi criticità sanitarie riscontrate nelle attività.

Chiusa attività a Salerno

E’ andata peggio a Salerno dove, a margine dei controlli, gli uomini dei Nas hanno disposto la chiusura di un panificio (laboratorio e punto vendita) per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Riscontrato in particolare sporco pregresso in alcuni ambienti e attrezzature, servizio igienico comunicante con il laboratorio di produzione, cucina priva della cappa di aspirazione, spogliatoio utilizzato come deposito di materie prime, infiltrazioni di acqua e presenza di muffa.

Nello stesso esercizio commerciale i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno anche esaminato tre posizioni lavorative. Due sono risultate in nero. Contestate violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 9.700,00 euro (con la sospensione dell’attività imprenditoriale).

Complessivamente le operazioni hanno portato a sanzioni per oltre 200mila euro. I controlli dei Nas proseguiranno anche nelle prossime settimane, in particolare nelle località turistiche.