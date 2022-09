Bologna-Salernitana: buon punto per i granata, Dia acciuffa nel finale i rossoblù

Allo stadio “Dall’Ara” la Salernitana impatta il Bologna nei minuti finali. Al 4′ conclusione dalla distanza di Sansone respinta in angolo da Sepe, all’8′ granata pericolosi con un colpo di testa di Dia respinto in angolo da Skorupski. Altra occasione al 24′ per i padroni di casa con un tiro di Sansone da ottima posizione che termina alto. Al 41′ grandissima occasione per il Bologna: errore di Dia che regala la palla a Sansone che calcia a botta sicura, si supera Sepe che nega il gol. Il primo tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa al 1′ rossoblu pericolosi con un colpo di testa di De Silvestri che termina di poco a lato. Al 6′ calcio di rigore per il Bologna: dal dischetto va Arnautovic che realizza il gol del vantaggio, al 16′ ci provano i granata con una conclusione di Vilhena che termina alta sopra la traversa. Al 43′ pareggio della Salernitana: tiro di Candreva respinto da Skorupski, sulla respinta Dia è il più lesto di tutti a ribadire la palla in rete. Finisce 1-1 e i granata conquistano il terzo risultato utile consecutivo.

Il tabellino di Bologna – Salernitana 1 – 1

Reti: 7′ st Arnautovic (B), 43′ st Dia (S).

Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Lucumi, Kasius (1′ st Lykogiannis), Dominguez (36′ st Aebischer), Schouten, Cambiaso (1′ st De Silvestri), Vignato (1′ st Soriano), Sansone (29′ st Orsolini), Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Moro, Ferguson, Zirkzee, Barrow.

Salernitana: Sepe, Bronn (31′ st Valencia), Gyomber, Fazio, Bradaric (9′ st Candreva), Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi, Dia, Bonazzoli (18′ st Botheim). All. Davide Nicola A disposizione: Fiorillo, Micai, Motoc, Sambia, Pirola, Kastanos, Capezzi, Kristoffersen, Iervolino.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. (Raspollini – Schirru) Ammoniti: Medel, De Silvestri (B), Gyomber, Vilhena (S). Angoli: 1 – 8 Recupero: 4′ st.

Le parole di Davide Nicola

“Sono soddisfatto perché fare una partita come quella fatta stasera, su un campo così difficile, non è da poco. Abbiamo subito troppo a inizio ripresa, ma mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. Conquistare il terzo risultato utile consecutivo testimonia il fatto che stiamo crescendo. Stiamo integrando i nuovi calciatori, migliorando sia dal punto di vista dei movimenti che della condizione fisica e cercando di mantenere un certo equilibrio, perché è questo che alla fine fa la differenza. Mi piace l’umiltà dei ragazzi, che hanno l’obiettivo di diventare una squadra importante migliorando giorno dopo giorno. Stiamo lavorando per adattarci anche a più moduli e da questo punto di vista ritengo che la risposta data stasera sia molto confortante”.