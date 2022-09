Pertosa, Pnrr: Comune punta alla realizzazione di un centro di consulenza

L’amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di un centro di consulenza, servizi culturali e servizi sportivi in Piazza De Marco.

L’avviso pubblico a cui l’Ente parteciperà per ottenere i fondi, si inserisce nell’ambito dell’inclusione e la coesione del Piano Nazionale ripresa e resilienza (PNRR), nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si punta ad un centro di consulenza: ecco il progetto del Comune di Pertosa

L’obiettivo è quello di fornire servizi sociali di almeno 2.000.000 di destinatari residenti nei comuni delle aree interne , di cui almeno 900.000 abitanti. I contributi sono assegnati nel limite complessivo di 500 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture sociali.

Il Comune di Pertosa, risulta compreso nell’elenco dei Comuni delle Aree interne 2021- 2027, individuato come Comune intermedio. Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 300.000,00.

I Comuni possono presentare la progettualità, singolarmente o in forma associata, presentando fino ad un massimo di 3 progettualità.

Le risorse si riferiscono ad interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio di Enti locali, nonchè investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Per i Comuni con numero di abitanti fino a 3000 unità € 300.000,00; per i comuni con numero di abitanti fino a 30.000 abitanti € 2.000.000,00 per i Comuni con oltre 30.001 fino ad un massimo di € 3.000.000,00.