Sapri piange Diego Mandola. 36enne muore cadendo da un terrazzo

Un tragedia ha scosso la città di Sapri: in Francia, nei pressi di Thonon-les-Bain sul lago di Ginevra dove si trovava per lavoro, è morto oggi Diego Mandola, giovane saprese di 36 anni.

Morte Diego Mandola: la tragedia

Il ragazzo, per cause che ora sono al vaglio delle autorità locali, sarebbe stramazzato al suolo dal tetto/terrazzo dell’abitazione dove viveva: un impatto terribile, il giovane è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto questa mattina. Diego Mandola in Francia lavorava come cameriere, e da poco tempo aveva trovato occupazione in un nuovo ristorante.

Il lutto

La notizia della sua tragica morte si è diffusa a macchia d’olio nella Città di Sapri, e sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo di Diego Mandola che solo pochi giorni fa aveva salutato gli amici sapresi dopo aver trascorso in riva alla baia un breve periodo di vacanza prima di ritornare al lavoro.

Chi era Diego Mandola

Prima di trasferirsi oltralpe aveva lavorato al nord Italia. Amante della musica neomelodica, era tifosissimo del Napoli e non perdeva occasione per rivendicare orgogliosamente le sue origini di ragazzo del Sud.

La salma di Diego Mandola è ora a disposizione delle Autorità francesi, che ne hanno disposto l’autopsia. Bisogna fare chiarezza sull’accaduto.