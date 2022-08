L’Almanacco del 30 agosto 2022

Almanacco del 30 agosto 2022:

Santi del giorno: Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo)

Santi Felice e Adautto (Martiri)

San Bononio (Abate)

Etimologia: Alfredo, ci sono varie ipotesi sull’origine di questo nome: potrebbe derivare dal germanico alda (“anziano, saggio”) o athala (“nobiltà”) e frithu (“pace”), e significare quindi “saggio nella pace” oppure “nobile nella pace”. Oppure potrebbe risalire al sassone aelf “elfo” e raed “consiglio, assemblea”: in questo caso il significato sarebbe “consiglio degli elfi” oppure “uomo ben consigliato e ispirato”.

Proverbio del giorno:

Mostrano gli alberi nell’agosto quel che daranno poi di frutto.

Aforisma del giorno:

Dio v’ha dato la vita; Dio v’ha dunque data la legge; Dio è l’unico Legislatore della razza umana. La sua legge è l’unica alla quale voi dobbiate ubbidire. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1987 – Debutta il videogioco Street Fighter: Il combattente Ryu s’iscrive al torneo organizzato dal potente Sagat, il più forte lottatore di Muay Thai del mondo. Dovrà affrontare diversi avversari prima dello scontro finale. È la trama di Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. In questa prima versione ci sono già le premesse di un successo destinato a scrivere la storia dei cosiddetti “picchiaduro”, ossia giochi in cui si devono superare avversari in incontri di lotta con diversi mezzi. In realtà la vera rivoluzione avverrà con il sequel Street Fighter II: The World Warrior. Nella versione di lancio, infatti, non si può scegliere il proprio giocatore, ma viene assegnato di default Ryu, mentre un eventuale secondo giocatore ha a disposizione Ken.

1993 – La CBS lancia il David Letterman Show: Attualità, politica, spettacolo ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS.

Sei nato oggi? Solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell’ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali, della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane della realtà. Generalmente, la casa di una persona anta il 30 agosto è ordinata, confortevole e progettata con cura per soddisfare i desideri e i bisogni materiali.

Celebrità nate in questo giorno:

1972 – Cameron Diaz: Nata a San Diego, nella California meridionale, è un’attrice tra le più avvenenti del cinema americano.

1860 – Joe Petrosino: Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo.

1973 – Ilaria D’Amico: Nata a Roma, è una giornalista e conduttrice televisiva, tra i volti più popolari dell’emittente satellitare Sky Italia.