L’Almanacco del 29 agosto 2022

Almanacco del 29 agosto 2022:

Santi del giorno: Martirio di San Giovanni Battista

Santa Beatrice di Nazareth (Religiosa) Santa Sabina (Martire)

San Sebbi (Re della Sassonia Orientale)

Etimologia: Beatrice, il latino “Beatrix” deriva dal termine “beatus”, “beato, felice”. Beatrice è “colei che rende beati, che dona la beatitudine”. Nome esclusivamente femminile, ebbe larga diffusione in epoca medioevale, specie tra i ceti più abbienti.

Proverbio del giorno:

Chi va all’acqua d’agosto, non vuol bere il mosto .

Aforisma del giorno:

Non importa che non conosce Venere nella sua più piena dolcezza colui che non è andato a letto con una zoppa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1991 – La mafia uccide Libero Grassi Alle 7,30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri, nel cuore del centro storico di Palermo, è interrotto da tre colpi di pistola. Due individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell’impresa Sigma, è assassinato a due passi dalla sua abitazione, per mano della mafia (l’esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia) contro cui ha lottato fino alla fine, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Il giorno dopo il Corriere della Sera pubblica una lettera, dove accusa le associazioni di categoria di averlo lasciato solo nella lotta al racket delle tangenti imposte a commercianti e imprenditori.

2005 – New Orleans devastata dall’uragano Katrina : Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo, a poche ore dal passaggio dell’uragano Katrina, uno dei cinque più disastrosi della storia degli Stati Uniti.

Sei nato oggi? I nati il 29 agosto odiano soprattutto il caos, e quindi tendono a conferire ordine e chiarezza al loro lavoro. Questo non significa in alcun modo che siano rigidi od ottusi: al contrario, essi sono spinti all’azione e possono anche essere animati da un grande fuoco interiore, ma in qualche modo si esprimono sempre in maniera ordinata e organizzata. L’improvvisazione è un tema ricorrente, non soltanto nel senso che essi non si perdono mai sul da farsi, ma anche che trovano sempre il modo di risolvere una situazione problematica pensando seduta stante a nuove soluzioni. Sotto questo profilo, sono pensatori positivi e concreti, che cercano sempre di svolgere una funzione più produttiva e raffinata.

Celebrità nate in questo giorno:

1958 – Michael Jackson : Il re del Pop, nato a Gary (nell’Indiana, USA), è l’artista di maggior successo di tutti i tempi.

1915 – Ingrid Bergman: Nata a Stoccolma, è uno dei volti storici della storia del cinema. Tre volte Premio Oscar, secondo l’American Film Institute è la quarta più grande star femminile di Hollywood di tutti i tempi.

1632 – John Locke : Nato a Wrington, nel sud-ovest dell’Inghilterra, fu tra i principali pensatori del Seicento.

Scomparsi oggi

1991 – Libero Grassi Un imprenditore onesto e animato da profondo impegno civile, lasciato solo nella lotta impari contro cosa nostra.