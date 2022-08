Prignano Cilento: interventi di riqualificazione all’impianto sportivo

PRIGNANO CILENTO. Approvato lo studio di fattibilità per lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale.

Nello specifico l’idea del Comune, amministrato dal sindaco Michele Chirico, è quella di procedere alla messa in sicurezza dell’impianto sportivo in località San Giuliano, partecipando all’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2022”, progetto avviato già nel 2020.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 460.000,00; di cui € 365.000,00 per lavori e € 95.000,00 di somme messe a disposizione e rientra nell’ambito del PNRR che, alla missione 5 “Inclusione e coesione”, prevede interventi speciali per la coesione territoriale.

L’Ente intende, pertanto, partecipare al bando candidando a finanziamento i lavori di riqualificazione dell’impianto polivalente, con una copertura finanziaria che sarà garantita da mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, in caso di concessione del contributo.

Un’opera che migliorerebbe l’impianto sportivo comunale. Il bando sport e periferie mette a disposizione un budget complessivo pari a 140milioni di euro.

Le finalità del progetto sono la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle periferie urbane, diffusione di attrezzature sportive, completamente e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale ed internazionale.