PRIGNANO CILENTO. Il Comune di Prignano Cilento punta a fondi per la redazione del Puc. L’Ente ha deciso di partecipare all’avviso della Regione Campania che nelle scorse settimane ha deciso di assegnare risorse per i comuni fino a 50mila abitanti per approvare il Puc; ovvero il Piano Urbanistico Comunale. Per il triennio 2022/2024 sono disponibili 1,2 milioni di euro.

L’esame delle domande di richiesta di contributo pervenute produrrà una doppia graduatoria: una per i comuni che hanno il PUC approvato e l’altra per i comuni che non hanno ancora approvato il PUC.

Il finanziamento è pari a: € 20.000,00 per associazioni di Comuni; (il contributo è liquidato al comune capofila); € 10.000,00 per Comuni singoli, come nel caso di Prignano Cilento.

Nel triennio precedente, finanziati 198 comuni della Regione Campania per la redazione del PUC.