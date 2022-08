Pienone per Matteo Salvini a Capitello

Tanti i temi trattati, a partire dai cavalli di battaglia del partito come la lotta all’immigrazione illegale, la riforma del fisco con l’allargamento della flat tax per aiutare famiglie e partite Iva, infine la difesa della famiglia tradizionale.

Matteo Salvini a Capitello: i temi

Durante il comizio non sono mancate stoccate agli avversari politici: “Ddl Zan, piantine di cannabis per farsi le canne, cambiare la legge elettorale” queste – ha detto Salvini – sono le priorità del Pd. “Ma per noi, invece, sono altre: lavoro, lavoro e ancora lavoro, aiutare le donne e gli uomini di questo Paese a trovare un lavoro sicuro”, ha aggiunto.

Poi ha sottolineato la necessità di “azzerare la legge Fornero e avviare quota 41, andare in pensione dopo 41 anni di lavoro è un sacrosanto diritto, non un privilegio“.

Sulla flat tax ha spiegato le intenzioni del centro-destra: “Vorremmo estendere questo aiuto anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie ma non a quelli che guadagnano i milioni, non a Berlusconi che non ha bisogno della flat tax che, nella proposta della Lega, è di 55mila euro l’anno“.

Non è mancato un intervento alla questione immigrati: “Quelli regolari sono miei fratelli e mie sorelle, ma quelli che sbarcano a migliaia, a Lampedusa, non scappano tutti dalla guerra, ce la portano qua, tra stupri, spaccio di droga,, baby gang che molestano e aggrediscono”.

Le stoccate a De Luca

Matteo Salvini non ha mancato di lanciare stoccate al presidente Vincenzo De Luca. Critiche sono state mosse in particolare per la gestione sanitaria: “Si dovrebbe vergognare di lasciare per mesi in fila i suoi concittadini per un esame in ospedale: noi non promettiamo miracoli ma nelle regioni dove governa la Lega il servizio sanitario regionale è efficiente”.