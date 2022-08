Karima a Tortorella per presentare il suo audiolibro “Il viaggio di Frida e Dario”

«Estate Intra-moenia» porta nel Cilento, a Tortorella, una delle voci più affascinanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni, Karima, che approda nel borgo panoramico con la presentazione del suo libro “Il viaggio di Frida e Dario”, pubblicato da Gesualdo Edizioni, che in trentadue pagine scritte dall’artista e illustrate da Giusy Anzovino, in arte g.Anzo, conducono grandi e piccini alla scoperta di un mondo sorprendente.

La cantante livornese racconterà la favola “Il viaggio di Frida e Dario” anche attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nel passato e nelle emozioni.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Tortorella, guidata dal sindaco Nicola Tancredi, si terrà sabato 27 agosto alle 21.30 in piazza Umberto I. Il libro: “Il viaggio di Frida e Dario” è un viaggio davvero speciale attraverso mondi fantastici ricchi di protagonisti sorprendenti, come la rana Svadhisthana, la tartaruga Manipura, il leone Vishuddha e molti altri ancora: guide sagge e preziose che accompagneranno i due piccoli amici alla scoperta di se stessi, in sette tappe, secondo il modello meditativo dei chakra proprio e tipico della pratica yoga.

Dieci illustrazioni si affiancano alla narrazione di Karima, che approda alla prima esperienza di scrittrice senza rinunciare alla sua inconfondibile voce.

L’albo, infatti, grazie ai QR code contenuti all’interno, è anche un autentico audiolibro e presenta una colonna sonora originale, un brano inedito intitolato Il viaggio. Questo, scritto senz’altro per Frida e Dario, non è tuttavia estraneo alla storia della stessa autrice.

Educazione, musica e vita si intrecciano così in un racconto senza tempo destinato a far vibrare le corde dell’anima, non solo dei piccini.