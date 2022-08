Cinema, ecco la programmazione del weekend nel Cilento

Per tutti gli amanti del cinema anche d’estate, in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è possibile concedersi qualche ora di relax in sale climatizzate.

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli Via Taverne

Fino al 31 agosto

Spettacolo ore 20:00

Minions 2- come Gru diventa cattivissimo

Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo. Dodicenne sotto il caschetto e dentro i jeans a zampa di elefante, partecipa senza successo al colloquio. Deriso per la ‘taglia’, troppo piccola per un’ambizione così grande, Gru si congeda rubando una potente pietra dello zodiaco e guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un esercito fedele di Minions e un complice inaspettato, Wild Knuckles, ex leader dei Vicious che reclama pietra e vendetta. C’era una volta Gru, adolescente dal naso grande e in divenire come la sua volontà di essere ‘cattivissimo’

Cinema Bolivar, Marina di Camerota Via Bolivar, 92

Fino al 31 agosto

Spettacolo ore 19:00

Calcio sul maxischermo in digitale HD

28 agosto- ore 20:45

Fiorentina VS Napoli (prenota il tuo posto alla cassa del cinema)

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino, Via Duomo

Per la serie il calcio sul grande schermo

Domenica 28 agosto, ore 20:45

