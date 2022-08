Roscigno: addio all’ex sindaco Emilio Pecori

La comunità di Roscigno in lutto per la morte di Emilio Pecori, già sindaco, amministratore della ditta Pecori, tra i fondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Roscigno e primo presidente della Banca Monte Pruno. Aveva 93 anni.

Addio ad Emilio Pecori: il ricordo

“Lungimirante imprenditore, uomo serio e appassionato – ricordano dall’istituto di credito – al quale si affidarono i 30 soci fondatori, proprio sessant’anni fa, per dare vita alla nostra realtà bancaria in un momento in cui non era assolutamente facile immaginare di creare un istituto di credito, oltretutto, in un territorio come quello degli Alburni. Ogni parola sarebbe superflua per ricordare la preziosa figura del Prof. Emilio Pecori. Ci lascia un punto di riferimento della nostra storia, un faro che ha guidato, fin dal principio, la nostra azione, un uomo ricco di valori e sempre vicino ed interessato alle vicende dalla Banca”.

Cordoglio anche del primo cittadino di Roscigno, Pino Palmieri che durante la sua amministrazione ha voluto consegnare simbolicamente le chiavi della città agli ex sindaci del paese, tra cui Pecori che era il più anziano.

“Ha sempre avuto grande lucidità e lungimiranza nelle scelte sia nella vita privata che in quella pubblica. Oggi va via un pezzo di storia importante della nostra comunità. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia”, il commento del primo cittadino.