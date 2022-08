Riparte la scuola: al via la manutenzione delle aree verdi dei plessi

La Provincia di Salerno in questi giorni avvia interventi di taglio erba e pulizia delle aree verdi di numerosi istituti scolastici provinciali in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023, al fine di accogliere gli studenti con il massimo decoro. A tale scopo l’Ente lo scorso luglio ha destinato ulteriori 100mila euro.

“Ovviamente – dichiara il Presidente Michele Strianese – non è solo una questione di decoro esterno dei plessi, ma di tutela della sicurezza delle nostre comunità scolastiche. Erba alta e presenza di rifiuti nei giardini e aree pertinenziali possono favorire la presenza di insetti e animali.

Per questo quindi abbiamo fatto uno sforzo per reperire maggiori risorse economiche, vista la quantità degli istituti scolastici interessati in tutto il nostro territorio provinciale e l’estensione delle aree verdi delle scuole su cui era necessario intervenire prima dell’inizio dell’anno scolastico. In totale sono 28 i plessi fra sedi principali e succursali.

Grazie alla nostra società in house Arechi Multiservice S.p.A., diretta dall’Amministratore Unico Alfonso Tono, a cui è affidata tutta la manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza provinciale, nei prossimi giorni iniziano i lavori di sfalcio, diserbo, pulizia e manutenzione delle aree pertinenziali dei plessi e le risorse economiche aggiuntive permetteranno di disporre di ulteriori attrezzature e unità operative.

Tutte le attività sono coordinate dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Martino D’Onofrio. Si tratta di un importante lavoro di squadra – conclude Strianese – perché per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette alla Provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Qui non è in gioco solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche.”