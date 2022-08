L’Almanacco del 25 agosto 2022

Almanacco del 25 agosto 2022:

Santi del giorno: San Luigi IX (Re) protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti, del Terz’ordine francescano, dell’Ordine militare di San Luigi e dell’Accademia di Francia.

San Giuseppe Calasanzio (Sacerdote)

Santa Patrizia di Costantinopoli (Vergine e Martire)

Etimologia: Luigi, vi sono origini germaniche in questo nome, derivante dall’antichissimo personale “Hlodwig”, composto da “hlod”, “gloria”, e “wig”, “battaglia”, latinizzato poi in Clodoveo e per taluni in Aloisius.

Proverbio del giorno:

Alla prim’acqua d’agosto il caldo s’è riposto.

Aforisma del giorno:

Rendimi storpio di una mano, zoppo di una gamba, fammi crescere la gobba, fammi cadere i denti: purchè continui a vivere, va bene; conservami la vita anche su un palo di tortura. (Mecenate)

Accadde Oggi:

1609 – Galileo mostra il telescopio Al cospetto del Senato Veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l’altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti: dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere, fino alle macchie solari.

Sei nato oggi? I nati il 25 agosto hanno un estremo desiderio di rivelarsi agli altri, sia in pubblico sia in privato. Essi sono capaci di mantenere dei segreti per anni, per poi confessarli tutti in un giorno o anche gloriarsene pubblicamente. Quasi tutti per natura sono esibizionisti, ma possono interpretare il ruolo di persone molto riservate quando conviene a loro. Abilissimi nell’utilizzare il loro fascino per attirare le persone che ammirano, hanno tuttavia bisogno di coltivare un senso di autostima, indipendentemente dall’approvazione degli altri, se desiderano andare avanti per la loro strada.

Celebrità nate in questo giorno:

1930 – Sean Connery: Nato ad Edimburgo, in Scozia, è uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, attivo anche come regista.

1970 – Claudia Schiffer Modella e attrice di fama mondiale, nata a Rheinberg, nella Germania centro-occidentale.

Scomparsi oggi

1957 – Umberto Saba: Poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale.

2012 – Neil Armstrong: Nato a Wapakoneta, nella parte ovest dell’Ohio, Neil Alden Armstrong è stato un astronauta e pilota aeronautico.

1984 – Truman Capote: Figura di spicco del panorama letterario e giornalistico americano del secondo Novecento, l’inesauribile vena creativa e la grande padronanza di stile lo portarono a produrre eccellenti risultati sia come romanziere che come drammaturgo e sceneggiatore per il cinema.