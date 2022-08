Cicerale, manca personale: ex dipendente comunale torna a lavoro

CICERALE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero, ha deciso di conferire un incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale.

Manca personale: al Comune di Cicerale, torna a lavoro un ex dipendente

Il provvedimento si rende necessario in quanto si è riscontrata una carenza di personale, ecco la necessità, da parte dell’Ente, di avvalersi di un supporto.

Nello specifico, il dipendente dovrà svolgere funzioni nell’ambito della struttura organizzativa dei Servizi Demografici per assicurare la continuità delle attività riconducibili alle funzioni svolte con competenza e e professionalità nel corso degli anni.

In particolare, il funzionario, possiede tutte le adeguate conoscenze ed esperienza pluriennale di contenuto tecnico- gestionale- direttivo. L’incarico è temporaneo ed è strettamente funzionale all’amministrazione comunale, il dipendente potrà, inoltre, usufruire di tutta la strumentazione necessaria in dotazione dell’Ente per svolgere il lavoro in modo corretto.

Il commento

“Avvalerci di un valido supporto, come quello del nostro dipendente che ha sempre dimostrato impegno, serietà e professionalità, può assicurare una valida opportunità per il nostro territorio e per tutti i cittadini“- così fanno sapere da palazzo di città.