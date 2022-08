Agropoli, La Porta: necessario un piano di mobilità comunale

AGROPOLI. Interventi sulla mobilità comunale. A chiederli Massimo La Porta, consigliere comunale di minoranza che ha proposto al consiglio comunale una mozione per la pianificazione e programmazione di servizi pubblici di mobilità urbano.

«Il tema della mobilità – osserva La Porta – è una questione in particolar modo sensibile per la qualità della vita dei cittadini del Comune di Agropoli, data la distribuzione della popolazione in diverse frazioni tra cui alcuni piccoli centri abitati collnari, la presenza dei plessi scolastici ubicati solo in alcuni punti della città, il continuo proliferare di strutture ricettive turistiche lontane dal centro abitato, la necessità per i giovani e per chi lavora di raggiungere i principali centri urbani e al contempo la crescente quota di anziani con limitati mezzi di mobilità individuale».

Le stesse Nazioni Unite chiedono entro il 2030 di garantire a tutti un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, ciò puntando in particolare sui trasporti pubblici.

Oggi l’assenza di un adeguato piano di mobilità urbana crea non pochi disagi in particolare ai cittadini delle frazioni ma anche agli studenti.

Da queste considerazioni La Porta si appella al consiglio comunale affinché dia mandato alla commissione Urbanistica, Puc, condono, lavori pubblici, di elaborare entro 90 giorni dalla seduta di consiglio comunale, un piano per un sistema di mobilità urbana, anche collaborando con altri enti e aziende di settore e dialogando con i cittadini.