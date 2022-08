PNRR: protocollo d’intesa tra Casaletto Spartano, Torraca e Tortorella per la valorizzazione del territorio

Approvato il protocollo d’intesa tra i Comuni di Casaletto Spartano, Torraca e Tortorella per sviluppare progettualità nell’ambito degli investimenti a livello territoriale previsti dal PNRR.

Nello specifico i tre Enti intendono avviare dei progetti per sostenere la ripresa economica e accedere così alle risorse previste dal Piano di Ripresa e Resilienza, dopo l’emergenza da Covid-19.

Fondi PNRR per il rilancio economico: ecco il progetto dei tre comuni cilentani

I Comuni hanno già avviato delle progettualità volte ad un rilancio economico, attingendo risorse anche da altre fonti di finanziamento prevedendo delle strategie che possano garantire un effetto duraturo nel tempo in termini di sviluppo locale e di comunità.

I Comuni di Casaletto Spartano, Torraca e Tortorella, intendono aggregarsi per evitare la frammentazione delle risorse e garantire una governance su vasta area, dotando, in questo modo, l’intero territorio di una programmazione unitaria, condivisa e partecipata. Le risorse stanziate dal PNRR, rappresentano un’occasione da non perdere in termini di sviluppo per il territorio.

Il PNRR, prevede diverse misure che si sviluppano intorno a svariati ambiti come la transizione del verde, trasformazione digitale, crescita economica, sociale e sostenibile, coesione territoriale, salute e resilienza economica e istituzionale, inoltre anche inclusiva con l’abbattimento delle barriere architettoniche e infrastrutture per una mobilità sostenibile.