Opportunità di rilancio per i Comuni del Cilento nell’ambito del CIS Grande Salerno

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Cicerale, Corleto Monforte, Laurino, Monteforte Cilento, Piaggine e Trentinara per sviluppare progetti da attuare nell’ambito del CIS Grande Salerno.

I Contratti Istituzionale di Sviluppo, sono accordi che nascono tra amministrazioni centrali e territoriali, per accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio.

Ecco, nel dettaglio, i progetti da inserire nell’ambito del CIS Grande Salerno

Nello specifico il Comune di Cicerale, propone di realizzare i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’edificio comunale in Via Roma e il recupero urbano e funzionale dell’area circostante. Il Comune di Corleto Monforte, invece, intende procedere alla realizzazione di un ponte tibetano per il collegamento del centro storico con il sentiero naturalistico e l’antica via romana.

E ancora, il Comune di Laurino, ha già inserito nella propria programmazione le attività di rilancio del “volo dell’angelo, mediante opportuni adeguamenti atti alla realizzazione di una passeggiata sul fiume.

Valorizzazione bosco Vallicioffi e realizzazione di un parco avventura e di educazione ambientale è, invece, il progetto del Comune di Monteforte Cilento.

Il Comune di Piaggine, intende valorizzare le bellezze naturalistiche del Cervati e delle sorgenti del Calore, attraverso la creazione di percorsi e relative aree di sosta sul territorio.

Intervento di riqualificazione urbana e realizzazione di viabilità di collegamento con via dell’amore- centro storico- Piazza San Nicola, il progetto di Trentinara.

L’obiettivo principale, è quello di affrontare criticità di un territorio con tematiche complesse in ambiti di azione diversi. Il CIS Grande Salerno, interesserà le aree territoriali omogenee (Agro Nocerino Sarnese e Valle dell’Irno, Costa Amalfi, Salerno- Picentini, Litorale Costa Cilentana, Cilento interno Vallo di Diano e Alburni).

Per gli Enti territoriali, saranno ammesse proposte progettuali singole solo per i Comuni con popolazione maggiore di 3000 abitanti.