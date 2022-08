Ex Ministro del Brasile originario di Castellabate candidato al Senato

Ex Ministro del Brasile, con bisnonno cilentano, candidato al Senato nella circoscrizione latinoamericana per il PSI – PD. Si tratta di Andrea Matarazzo, il cui cognome tradisce l’origine: Castellabate. Da qui il bisnonno Francesco emigrò in Brasile nel 1887. Qui il Conte Matarazzo fondò una grande impresa che operava in più settori. Quando morì, nel 1937, con un patrimonio di 20 miliardi di dollari USA era l’uomo più ricco del paese.

Andrea Matarazzo è stato ambasciatore del Brasile a Roma e nel paese Sudamericano ha ottenuto anche l’incarico di Ministro. Ora prova a conquistare il cuore, o meglio il voto, dei tanti emigranti italiani per essere eletto in Parlamento.

“La mia storia politica in Brasile – spiega Matarazzo in una intervista a Il Giornale in cui esprime anche la sua stima per Berlusconi – è sempre stata di centro e al centro ho scelto la socialdemocrazia. Ma questo non significa che io sostenga il candidato A o B qui in Brasile: le elezioni italiane non hanno nulla a che fare con le nostre”.