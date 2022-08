Cilento Travel Experience fa tappa a Laureana Cilento con il My Land

La settima tappa di Cilento Travel Experience è targata My Land Cilento Music Festival. Venerdì 26 Agosto, alle ore 21.30, a Laureana Cilento, tredici artisti cilentani, con la partecipazione straordinaria di Leslie Austin e Chris Ray, si alterneranno sul palco per omaggiare la musica.

Il MY LAND CILENTO MUSIC FESTIVAL, con la direzione artistica di Lillo De Marco, nasce dall’idea di unire le eccellenze del territorio per dar vita a un unico spettacolo in cui generi e repertori diversi convergono in un “movimento musicale cilentano”, alla scoperta della storia e delle tradizioni.

Oltre a Leslie Austin e Chris Ray, si esibiranno: Fortunata Monzo, Angelo Loia, Angelica Parisi, Santino Scarpa, Aristide Garofalo, Valentina Montone, Paola Tozzi, Kameliya Naydenova, Sergio Scavariello, Annamaria Martiscelli, Angelo Santolo, Giovanna Germano’ e Peppe Cirillo.

Gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra diretta da Umberto Elia. Cilento Travel Experience , finanziato dai fondi regionaali POC Campania 2014/2020 – Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura – Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania, è un progetto che vede il comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara.

L’evento di Laureana Cilento è il settimo di dieci spettacoli itineranti che, tra Agosto e Settembre, stanno animando i borghi coinvolti nel progetto. Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience o scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com.