Specialità gastronomiche: la pasta si conferma tra i prodotti più venduti anche online

L’e-commerce alimentare si è dimostrato uno strumento indispensabile durante la pandemia per le aziende agroalimentari italiane, un canale di vendita fondamentale per promuovere le eccellenze del territorio per superare le limitazioni imposte dal lockdown.

D’altronde i numeri parlano chiaro, con i dati del Politecnico di Milano e di Netcomm Nielsen che evidenziano una crescita del 120% nel 2020 e un aumento delle vendite del 40-70% nel 2021 per il food e-commerce.

Lo scorso anno oltre 10,7 milioni di italiani hanno effettuato la spesa online, con l’e-commerce alimentare che ha ormai raggiunto anche i piccoli centri e non solo le grandi metropoli. Oggi molti italiani continuano ad acquistare su internet i prodotti agroalimentari, soprattutto le proposte non presenti nelle grandi catene della distribuzione organizzata, utilizzando il web per instaurare un contatto diretto con i brand e comprare prodotti di alta qualità legati al territorio.

Tra le specialità gastronomiche la pasta è uno dei prodotti più venduti in assoluto, infatti la protagonista delle tavole degli italiani anche nel mondo digitale trova un forte consenso tra gli web shopper.

In particolare, è interessante notare come su internet la maggior parte degli acquirenti preferisca andare alla ricerca delle eccellenze del Made in Italy, prestando la massima attenzione ad aspetti come la provenienza e la denominazione.

Dove trovare pasta di qualità garantita online

Al giorno d’oggi per comprare pasta online è possibile rivolgersi a e-commerce di riferimento del settore come OlivYou, piattaforma specializzata nella vendita di specialità gastronomiche italiane, che mette a disposizione un’ampia varietà di proposte di qualità garantita.

Attraverso gli e-commerce alimentari non solo è possibile reperire facilmente prodotti tipici del territorio, spesso difficili da trovare presso i canali convenzionali, ma vengono garantiti una serie di benefici per i consumatori come prezzi convenienti, spedizioni veloci a domicilio e un ampio catalogo aggiornato.

Inoltre, quando si compra la pasta online si dedica maggiore attenzione e tempo all’informazione, leggendo con calma le indicazioni sul prodotto per compiere scelte di consumo più consapevoli e accurate.

Pasta tipica: le eccellenze italiane dei produttori locali

Sul web una tipologia di pasta molto richiesta è quella al grano duro, un alimento nutritivo ricco di fibre, vitamine e minerali e antiossidanti. Ovviamente, in questo caso la preferenza dei consumatori online è nei confronti della pasta certificata biologica e IGP, garanzia della massima qualità e sicurezza per acquistare un prodotto dalle proprietà organolettiche, dalla consistenza e dal gusto unici e distintivi.

Anche la pasta all’uovo vanta un apprezzamento considerevole, un alimento ideale per tantissime ricette legate alla tradizione e al territorio.

Per quanto riguarda l’origine sono diverse le regioni italiane che vantano una produzione di pasta tipica, tra cui la Campania, le Marche, il Lazio, la Sardegna e la Liguria, con produttori rinomati come Filotea, Quattrociocchi, Pastificio dei Campi e Marvulli.

Tra le tipologie di pasta di qualità si trovano le intramontabili orecchiette, i tradizionali maccheroni e rigatoni, ma anche strozzapreti, rasciatelli, paccheri e trofie, a dimostrazione della varietà della produzione nazionale di pasta tipica.





Come scegliere una pasta di qualità online: i consigli degli esperti

Quando ci si orienta verso una pasta artigianale la qualità aumenta in maniera significativa, grazie alle cure dedicate nei confronti dei metodi di coltivazione e lavorazione del prodotto.

Tutto ciò si traduce in un alimento ricco di sostanze benefiche per l’organismo, più digeribile e gustoso, ideale per valorizzare piatti tipici regionali e grandi classici della tradizione gastronomica italiana, come le trofie con il pesto, la carbonara, le lasagne alla bolognese e le orecchiette con le cime di rapa.

Naturalmente, la pasta tipica è caratterizzata da una ricchezza che permette di scoprire gusti sempre nuovi e i tratti distintivi che caratterizzano ogni piccola produzione locale. Una pasta di qualità deve essere di origine italiana, possibilmente biologica, realizzata con il 100% semola di grano duro di varietà pregiate come il Senatore Cappelli, senza trascurare l’importanza delle lavorazioni artigianali che preservano l’alimento, come l’essicazione lenta e la trafilatura al bronzo.

Al tatto la pasta di qualità appare ruvida e consistente, con un profumo strutturato e un aspetto leggermente opaco e brillante. Ovviamente è la prova del gusto a garantire la qualità del prodotto, in quanto una pasta artigianale assicura un aroma e un sapore ineguagliabili per un prodotto industriale.

Allo stesso modo, la pasta tipica si abbina perfettamente con il condimento, con una consistenza ottimale per integrare l’accompagnamento scelto e garantire un’esperienza gastronomica eccezionale.