Laureana Cilento: accordo per il ripristino strade post incidente

LAUREANA CILENTO. Accordo tra il Comune di Laureana Cilento e Pissta Group, società che si occupa del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrare delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti.

Già altri comuni, come la vicina Agropoli, si avvalgono di Pissta per tale servizio che permette di ripristinare la sicurezza laddove si verifichino incidenti, eliminando situazioni di pericolo, rottami o liquidi sul fondo stradale che possano rappresentare pericoli per gli altri mezzi in transito.

La convenzione sottoscritta dal Comune di Laureana Cilento con Pissta avrà durata di cinque anni, con la possibilità di proroga per ulteriori cinque anni.

La scelta di affidarsi a terzi da parte del Comune di Laureana deriva dall’impossibilità per l’Ente di procedere autonomamente. Il servizio sarà senza costi per la comunità considerato che la società si rivarrà poi sulle compagnie assicurative